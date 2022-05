Vida Urbana Norma Técnica para segurança e regularização nas áreas balneares entra em vigor no Tocantins Medida estabelece a cobrança de um conjunto de medidas para a segurança dos banhistas

Entrou em vigor a Norma Técnica 34 do Corpo de Bombeiros com o foco na regularização das áreas balneares do Tocantins. A medida visa maior segurança aos banhistas que frequentam ambientes de lazer à beira de lagos, rios, represas e córregos e é valida deste esta quarta-feira, 4. Conforme os Bombeiros, a partir de agora, todas as áreas balneares devem se reg...