A primeira publicação com nomeação de aprovados em concurso público para vagas no Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), com 18 nomes, está publicada no Boletim Oficial nº 3229 de segunda-feira, 24, disponível no portal eletrônico da Corte.

O concurso público realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ofertou 55 vagas destinadas aos cargos de Auditor de Controle Externo, Analista Técnico e Assistente de Controle Externo, além de formação de cadastro reserva.

De acordo com o Tribunal, com o início das nomeações, ocorrerá a capacitação dos servidores para estarem aptos a desenvolver suas atividades na Corte dentro do estágio probatório.

O treinamento será realizado pelo Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon), escola da Corte tocantinense.

A aplicação das provas ocorreu no dia 16 de outubro de 2022, em seis colégios da capital tocantinense. Após a divulgação da classificação final, obtida através da soma das notas na prova escrita e discursiva, o presidente da Corte, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, homologou o resultado do certame.

Com comissão presidida pelo conselheiro substituto Márcio Aluízio Moreira Gomes, o certame contou com 8.747 candidatos inscritos para as 55 vagas, 5.970 fizeram as provas o que conferiu ao concurso um total de 2.777 (32%) de candidatos ausentes nas provas objetivas e discursivas realizadas no domingo.