Após informações divulgadas pelo portal “Agência Tocantins”, o Jornal do Tocantins confirmou neste sábado, 13, no Portal da Transparência do Governo Federal, que o nome da ex-prefeita de Xambioá, Silvia Ferreira Chaves Machado, está na lista de beneficiários que tem direito a receber o auxílio emergencial, no valor de R$ 600.

Segundo a plataforma, a ex-gestora, que esteve no comando da prefeitura da cidade entre 2013 e 2016, tem acesso a primeira parcela do benefício. No extrato, é possível perceber que o benefício foi disponibilizado no mês de maio. De acordo com o portal, a consulta é formada por três grupos de beneficiários: Programa Bolsa Família, Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e Não Inscritos no Cadastro Único (ExtraCad). A ex-prefeita está enquadrada nesta última opção.

Os valores apresentados no Portal da Transparência são referentes às parcelas disponibilizadas em conta aos beneficiários, não é possível afirmar que o recurso foi efetivamente sacado. O JTo tentou contato com Silvia Machado para saber se a ex-prefeita possa ter sido vítima de fraude ou realmente solicitou o benefício, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. Segundo sua declaração de bens disponibilizada quando concorreu à reeleição em 2016, a ex-prefeita tinha R$ 350 mil em bens (R$ 300 mil referentes a uma casa construída na rua dois, 01, Setor Leste, em Xambioá e 50 mil em dinheiro).

Em dois meses (abril e maio) foram disponibilizados R$ 2.737.200,00 para moradores de Xambioá referentes ao auxílio emergencial. Através do portal da transparência também é possível denunciar os recebimentos indevidos do benefício. Segundo o governo federal, tem direito ao auxílio pessoas que estejam desempregadas ou exerçam atividades que foram afetadas pela pandemia da covid-19 na condição de trabalhador informal, microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual da Previdência Social e que pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).