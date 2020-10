Vida Urbana Nobel de Química 2020 vai para pesquisadoras por estudos de edição do genoma Emmauelle Charpentier e Jennifer Doudna foram laureadas pelo desenvolvimento do método Crispr

O Prêmio Nobel de Química de 2020, 100% feminino, foi para Emmauelle Charpentier, do Instituto Max Planck, da Alemanha, e Jennifer Doudna, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, pela possibilidade de reescrever o código da vida a partir do desenvolvimento de um método de edição genética. Ver essa foto no Instagram ...