Vida Urbana No Tocantins, Operação Guardiões do Bioma combate 509 incêndios florestais Ação ocorre nos estados com biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal e teve seu lançamento em julho

Desde seu lançamento, a Operação Guardiões do Bioma combateu 509 incêndios florestais no Tocantins. Essa operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ocorre nos estados dos biomas da Amazônia, Cerrado e Pantanal e teve seu lançamento no mês de julho. No Tocantins, são 120 profissionais do Corpo de Bombeiros Milita...