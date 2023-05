O estado de Tocantins tem 157.027 famílias beneficiárias do Bolsa Família no mês de maio, recebendo o valor médio de R$ 692,94 acima da média nacional de R$ 672, 45. O Governo Federal deu inicio aos pagamentos na quinta-feira, 18, de acordo com o Número de Identificação Social. Os repasses seguem até o dia 31. O investimento total no estado é de R$ 107 milhões.

De acordo com o Governo Federal, Neste mês, 87.490 crianças tocantinenses serão amparadas pelo Benefício Primeiras Infância (BPI), um adicional de R$ 150 que contempla crianças de zero a seis anos dentro da composição familiar. Para isso, o valor reservado para o auxílio é de R$ 13 milhões.

As cinco cidades com o maior número de famílias contempladas são a capital Palmas (21.530), seguida pelos municípios de Araguaína (11.079), Porto Nacional (4.734), Gurupi (3.760) e Colinas do Tocantins (3.320). Dentre elas, o maior valor médio de repasse está em Gurupi: R$ 706,69.

Em maio, o valor médio pago em todo o país no Bolsa Família é o mais alto de todos os tempos. São R$ 672,45, acima dos R$ 670,49 registrados em abril. O programa está nos 5.570 municípios do país e, neste mês, o valor total pago pelo Governo Federal soma R$ 14,1 bilhões. Segundo o Governo Federal, é o maior da história do programa de transferência de renda.

Nas regiões do Brasil, o maior número de beneficiários se concentra no Nordeste, que terá mais de 9,75 milhões de famílias assistidas em seus nove estados, resultado de um investimento federal de mais de R$ 6,37 bilhões. O valor do benefício médio a ser pago no Nordeste é de R$ 664,38, acima dos R$ 662 de abril.

O Sudeste é a segunda região com maior número de contemplados, com 6,33 milhões de famílias. Os repasses federais ultrapassam os R$ 4,25 bilhões e o valor médio do benefício pago nos quatro estados da região é de R$ 672,32, superando os R$ 669 de abril.

Na sequência vem a Região Norte, com mais de 2,59 milhões de contemplados em seus sete estados, a partir de uma transferência de mais de R$ 1,7 bilhão, o que garante um benefício médio de R$ 688,15, igualmente maior do que os R$ 686 pagos em abril.

A Região Sul tem mais de 1,43 milhão de famílias beneficiárias em seus três estados. Elas recebem um valor médio de R$ 685,13, em abril eram R$ 683, por meio de um repasse federal de R$ 979,59 milhões.

A Região Centro-Oeste se destaca por ter o maior valor médio do benefício do país. As mais de 1,13 milhão de famílias assistidas nos três estados e mais o Distrito Federal receberão, em média, R$ 691,20, superando os R$ 689 de abril. O total de recursos federais transferidos é de mais de mais de R$ 779,94 milhões.