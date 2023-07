No Tocantins, em junho, o valor médio do programa Bolsa Família chega a R$ 703,30, por família, superior à média nacional de R$ 684,17.

Segundo o Governo Federal, a principal novidade do mês é a entrada em vigor do benefício variável familiar, que garante um adicional de R$50 às gestantes e a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos na composição familiar.

O programa assegura um adicional de R$ 150 a cada criança de 0 a 6 anos na composição familiar e também garante o mínimo mensal de R$ 600 a cada beneficiário. Em junho, são 9,13 milhões de crianças nessa faixa etária no estado, e um aporte de R$ 1,28 bilhão.

Palmas é o município que reúne o maior número de beneficiários no Tocantins, em que são R$ 14,55 milhões para cerca de 20 mil famílias. Na sequência aparecem Araguaína com 7,82 milhões e 11 mil famílias.

Já Porto Nacional, Gurupi e Colinas de Tocantins ficam em terceiro, quarto e quinto lugar entre os municípios com maiores recursos no conjunto, os valores destinados aos cinco chegam a R$ 30,87 milhões para 44.522 famílias.

As cidades com maior valor médio no estado são Tocantínia (R$ 834,76), Santa Tereza do Tocantins (R$ 822,81) e Mateiros (R$ 814,81).

Conforme o Governo Federal, neste mês de julho, 300 mil novas famílias foram habilitadas e 378 mil foram suspensas do programa. Mas, desde o início de 2023 foram realizados ajustes na base de dados do Cadastro Único, para garantir que as famílias que realmente precisam dos recursos estejam na base de dados.