Vida Urbana No Tocantins 215.803 pessoas aptas a tomarem a vacina ainda não completaram o ciclo vacinal Dados do portal Integra Saúde apontam que 23,65% da população acima de 5 anos no Estado, que estão aptas para serem imunizadas, ainda não foram tomar nenhuma dose da vacina

Do total da população acima de 5 anos no Estado, ou seja, que estão aptas para serem imunizadas, 1.119.271 (76,35%) pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 23,65% não tomaram nenhuma dose. O Tocantins recebeu 3.103.615 doses, distribuiu 2.841.997 e aplicou 2.340.114. Os dados acima são do portal Integra Saúde, que também apontam um total de 903...