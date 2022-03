Vida Urbana No Tocantins 215.803 pessoas ainda não completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19 Dados do portal Integra Saúde apontam que 23,65% da população do Estado ainda não se vacinaram

Do total da população do Tocantins, 1.119.271 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em percentual, o número significa 76,35% das pessoas do Estado com a primeira dose e 23,65% que não tomaram nenhuma dose. Os dados são do portal Integra Saúde, que também apontam um total de 903.468 com as duas doses. Pelos números é possível identificar que do t...