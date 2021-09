Vida Urbana No Tocantins, 19 cidades oferecem 30 vagas para profissionais da saúde Dentre as oportunidades oferecidas, 28 são para médicos, uma para odontólogo e uma para psicólogo

No Tocantins, prefeituras de 19 cidades estão com 30 vagas abertas para selecionar profissionais da saúde. Dentre as vagas, 28 são para médicos, uma para odontólogo e a outra para psicólogo. As vagas foram levantadas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems-TO), junto às gestões de saúde municipais. A disponibilidade das va...