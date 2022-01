Vida Urbana No Jalapão, desvio após TO-130 rachar por causa de chuvas deve ser concluído nesta quarta-feira Ageto divulgou que o trecho está comprometido e obras o desvio de terra devem terminar nesta quarta-feira

As fortes chuvas e cheias de rios vem causando transtornos em diversas cidades e também rodovias estaduais e até mesmo federais. Um trecho da TO-130, entre as cidades de Santa Tereza e Ponte Alta do Tocantins, na região do Jalapão, rachou por conta das intensas chuvas e um desvio de terra está sendo construído no local. Nesta segunda-feira, 3, a Agência Tocantinense de Tra...