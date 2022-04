Vida Urbana No final de semana, Palmas foca vacina contra a Covid-19 em pessoas que não tomaram nenhuma dose Ação neste sábado e domingo terá vários pontos de vacinação; imunização contra a Influenza também é realizada em idosos e profissionais da saúde

A Secretaria de Saúde (Semus) de Palmas realiza neste final de semana uma ação de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza. A imunização ocorre em vários pontos da cidade no sábado, 9, e no domingo, 10. No caso da Covid-19, a ação tem como foco a população que ainda não tomou nenhuma dose e também para as pessoas que faltam completar o esquema vacina...