Vida Urbana No fim de semana, PM prende dois homens conduzindo embriagados no Tocantins Em Porto Nacional, motorista deixou dois feridos na TO-050 e, em Araguaína, home avançou vários sinais vermelhos e entrou na contramão antes de ser preso

No final de semana, a Polícia Militar prendeu pelo menos dois homens por conduzir automóveis embriagados no Tocantins. Um dos casos ocorreu em Porto Nacional, quando o preso deixou duas pessoas feridas em um acidente e outro em Araguaína, quando o motorista tentou fugir em alta velocidade dos militares. No domingo, 12, por volta das 20h30, na TO-050, na zon...