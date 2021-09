Vida Urbana No Dia da Árvore, população de Palmas pode pegar livros e mudas nativas na “Árvore do conhecimento" Com proposta contínua, iniciativa está na na Biblioteca Jornalista Jaime Câmara, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

“Estamos precisando muito disso, de mais sabedoria, mais leitura e natureza” é o que afirma Norberto Bispo dos Santos, de 41 anos, que é artista plástico e arte educador. Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta terça-feira, 21, Santos “colheu” livros na “Árvore do conhecimento” e pegou mudas nativas do cerrado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na Capital. A...