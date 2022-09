Vida Urbana Neto é preso suspeito de furtar R$ 3 mil do avô, que paga fiança de R$ 9,6 mil para soltá-lo Na delegacia, policiais também checaram que o celular usado pelo rapaz, de 18 anos, tinha registro de extravio de maio deste ano

Desconfiado do neto, o avô de 60 anos, morador do Aureny III, acionou a polícia na tarde de sábado, 17, por volta das 16h30, e disse ter sido vítima de furto de R$ 3 mil. De acordo com o idoso, o dinheiro estava no guarda-roupas de seu quarto e o autor do furto seria seu neto, de 18 anos. O rapaz negou o furto aos policiais, mas uma tia dele confirmou ter visto ...