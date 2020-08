Vida Urbana Nesta segunda (10), Dom Pedro Casaldáliga será velado e sepultado no Mato Grosso Bispo conhecido pela defesa dos direitos humanos morreu neste sábado (8), em Batatais (SP), onde estava internado

O bispo Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu neste sábado (8) aos 92 anos será velado nesta segunda-feira (10) no Santuário dos Mártires, em Ribeirão Cascalheira (MT) e em seguida, em São Felix do Araguaia (MT), no Centro Comunitário Tia Irene, cidade em que ocorrerá o sepultamento. Natural da Catalunha (ES) e conhecido por suas atuações na reforma agrária, proteção aos í...