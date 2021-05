Vida Urbana Nenhuma cidade do TO tem menos de 50 casos acumulados e apenas cinco registram número inferior a 100 Cidade com menos registros de infectados pela pandemia é Novo Alegre, com 60 diagnósticos positivos

Dos 139 municípios, apenas cinco acumulam menos de 100 casos de Covid-19 diagnosticados desde o início da pandemia, em março do ano passado. Em um ano e cerca de dois meses ainda, nenhuma cidade tem menos de 50 infectados confirmados neste período. A cidade com o menor número de pessoas que contraíram o vírus até está segunda-feira, 17, quando se divulgou o 428º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), era Novo Alegre, que já registra 60 casos, com uma incidência de 2....