O pintor Lucas Francisco Veras da Silva, 28, conhecido como “Neguim do Crime”, natural de Rio Maria (PA) foi morto a tiros e com golpes de barra de ferro, nesta quarta-feira, 12, em uma serralheria no setor Santo Antônio, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado.

A mulher da vítima compareceu à 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil para comunicar o crime. De acordo com ela, Neguim do Crime esteve preso por cerca de três anos, sob a acusação de ter participado do homicídio de Jean Philippe de Sousa Borges, conhecido como "Tubarão", e havia saído da prisão há cerca de dois meses.

Ela relatou que um homem que também esteve preso pela mesma acusação junto com Neguim do Crime, saiu da prisão um pouco antes do seu companheiro e passou na casa dela, procurando pela vítima, um dia antes da morte do marido.

A viúva disse que este homem atualmente é o companheiro da mulher que na época se relacionava com "Tubarão", e que postou uma ameaça contra ela e os filhos após a morte do então companheiro.

Segundo a viúva, a mulher teria postado nas redes sociais uma foto da família de Neguim do Crime, com o marido, ela e as filhas do casal, com os dizeres: "Sua dor vai ser em dobro da minha". Ela registrou um Boletim de Ocorrência contra a mulher na época da ameaça.

Durante depoimento, ela disse ainda que na terça-feira, 11, por volta das 9h da manhã, estava em casa com as filhas e apareceu o atual companheiro da mulher perguntando por seu companheiro, mas ela não disse onde ele estava.

Ela ressaltou que o companheiro sempre negou que seja faccionado e afirmou que o marido não tinha arma de fogo em casa depois que deixou a prisão. Além disso, ela afirmou que a vítima não era usuário de drogas e nem vendia entorpecentes.

A perícia técnica esteve no local do crime e depois dos exames periciais apreendeu o aparelho de celular da vítima, alguns projéteis encontrados próximo ao corpo e a ferramenta utilizada no crime.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o crime é investigado pela 41ª Delegacia de Colinas do Tocantins e que diligências já são realizadas no sentido de encontrar o autor do crime que já foi identificado.