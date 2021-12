Vida Urbana Nazaré suspende aulas presenciais, campeonato de futebol e eventos após aumento de casos de covid Cidade limitou o atendimento em estabelecimentos comerciais, bares e similares até 22 horas

Após um aumento no número de casos de Covid-19, a Prefeitura de Nazaré publicou um novo decreto que suspende aulas presenciais nas unidades de ensino da cidade. A suspensão começa a partir da próxima quarta-feira, 14. O decreto n º 044/2021 também restringiu atividades com aglomeração e grande circulação de pessoas, com permissão máxima de dez pessoas em...