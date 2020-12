Vida Urbana Naturatins faz alerta sobre tentativa de golpe em nome do instituto Nesta quarta-feira, 23, um empresário entrou em contato com a Unidade Regional de Araguatins para averiguar a veracidade de uma ligação, em que foi solicitada uma colaboração para realizar uma confraternização

Na noite desta quarta-feira, 23, através de nota, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) fez um alerta a população que, mais uma vez, pessoas estão tentando aplicar um golpe em nome do instituto. O relato é que nesta quarta-feira, um empresário do norte do Estado entrou em contato com a Unidade Regional de Araguatins para averiguar a veracidade de uma li...