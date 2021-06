Vida Urbana Naturatins deve suspender autorizações e outorgas de captação de água no Rio Dueré, decide justiça Assim que intimado, órgão terá 2 dias para cumprir a decisão de suspensão e de 5 para encaminhar de relatórios de vistoria no local

O juiz Wellington Magalhães determinou em decisão provisória de quarta-feira, 24, que o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) suspenda as outorgas de captação de água, licenças de operação dos barramentos e das atividades licenciadas dependam das águas do Rio Dueré. O juiz atendeu ao pedido da Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Araguaia que ingressou c...