Vida Urbana Nascimento de oito patos raros de espécie ameaçada de extinção anima pesquisadores Os filhotes foram encontrados em uma expedição que percorreu os 145 km do Rio Novo, e identificaram um ninho até então não mapeado. Atualmente, restam menos de 200 indivíduos dessa espécie na natureza

Oito patinhos-mergulhões, uma espécie criticamente ameaçada, nasceram no Rio Novo, localizado na região do Jalapão. A informação foi divulgada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Atualmente, restam menos de 200 indivíduos dessa espécie na natureza, com a população do Rio Novo estimada em 25 adultos. Entre 26 de junho e 1º de julho, pesq...