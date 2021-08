Vida Urbana Nascidos em setembro podem sacar 4ª parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira (13) O pagamento, originalmente previsto para ocorrer em 3 de setembro, foi antecipado em três semanas por decisão da Caixa

Nesta sexta-feira (13), os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em setembro podem receber a quarta parcela do auxílio emergencial 2021. O saque, originalmente previsto para ocorrer em 3 de setembro, foi antecipado em três semanas por decisão da Caixa. O dinheiro foi de...