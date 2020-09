Vida Urbana Nas redes sociais, moradores comemoram pancadas de chuva em Taquaruçu, além de Porto e Paraíso Nesta segunda, houve relatos sobre chuvas em Taquaruçu, Sul de Palmas, e no centro de Porto Nacional; já em Paraíso do Tocantins, Barrolândia e Pequizeiro as pancadas ocorreram ainda no domingo

Algumas regiões de cidades no centro do Tocantins registraram pancadas de chuvas nesta segunda-feira, 21. Nas redes sociais, moradores relataram casos em Porto Nacional e em Taquaruçu, distrito de Palmas. Já ainda no domingo, 19, houve registros em Paraíso do Tocantins, Barrolândia e Pequizeiro. Veja relatos de chuva na Capital: É oficial: chuva em Pa...