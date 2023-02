Vida Urbana Narubia Werreria é a primeira indígena a assumir secretaria de estado no Tocantins Posse da secretária dos povos originários e tradicionais ocorreu no auditório do Palácio Araguaia com presença de indígenas e representantes de comunidades quilombolas

Indígenas e quilombolas de várias regiões do Tocantins prestigiaram na tarde desta quarta-feira, 15, a posse da secretária dos povos originários e tradicionais, Narubia Werreriá, realizada no auditório do Palácio Araguaia. Membros de grupos indígenas Xerentes e Karajás marcaram o evento com apresentações culturais, além do grupo Tambores do Tocantins, que acompanhou a...