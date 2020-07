Vida Urbana Na BR-153, PRF apreende veículo de origem chilena ilegal e prende motociclista bêbado Dois casos aconteceram neste domingo, 19, próximo a Colinas do Tocantins, no primeiro o origem estrangeira que transitava ilegalmente no país e no segundo o homem realizou teste e comprovou que pilotava a homem sob o efeito de álcool

Na BR-153, em duas ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo, 19, apreendeu um veículo de origem chilena transitando ilegalmente o Brasil e prende motociclista pilotando bêbado. Os flagrantes ocorreram no km 249 da BR 153, em Colinas do Tocantins. Conforme a PRF, no final da tarde, o condutor do veículo com placas do Chile informou que comprou o veíc...