Vida Urbana Na BR-153, colisão frontal de dois caminhões deixa três pessoas mortas e uma ferida Uma quarta pessoa foi levada para atendimento médico

Uma colisão frontal entre dois caminhões nesta segunda-feira, 11, deixou três pessoas mortas na BR-153, em Colinas do Tocantins, próximo ao trevo de Arapoema. O acidente ocorreu por volta das 4 horas no km 219 da rodovia, e as cabines dos dois veículos de carga ficaram completamente destruídas com o impacto. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inform...