Vida Urbana Na BR-153, carreta com papelão pega fogo e revela carga de 125 munições e líquido inflamável Devido às explosões dentro do caminhão, o local precisou ser isolado deixando a rodovia fechada com fila de veículos; a carreta ficou completamente destruída

Em Guaraí, na BR-153, uma carreta carregada de papelão pegou fogo e revelou o transporte ilegal de 125 munições de calibre restrito e líquido inflamável. O caso ocorreu nesta quarta-feira, 28, por volta das 13 horas, a 8 km da cidade, no km 342 da rodovia, e as chamas destruíram completamente o veículo e a carga. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local ...