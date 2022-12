Vida Urbana Na BR-153, acidente entre caminhões deixa motorista ferido Corpo de Bombeiros Militar (CBM) retirou a vítima do veículo e a deixou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); acidente aconteceu em Paraíso do Tocantins, na manhã deste sábado, 24

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atendeu um acidente que envolveu dois caminhões na manhã deste sábado, 24, ocorrido na BR–153 em Paraíso do Tocantins, centro-oeste do estado. Segundo a corporação, o condutor do caminhão trator Iveco foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando a equipe chegou no local, encontrou os dois veícul...