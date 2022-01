Vida Urbana Número de tocantinenses obrigados a sair de casa por causa das enchentes passa de 3,1 mil Situação mais crítica segue sendo em São Miguel do Tocantins, que tem 271 desabrigados e 2.289 desalojados

O número de famílias que precisaram sair de suas casas devido às enchentes no Tocantins voltou a crescer, conforme os dados do Boletim da Defesa Civil Estadual. Nesta sexta-feira,21, são 3.108 pessoas afetadas, sendo 334 desabrigadas e 2.774 desalojadas. A situação mais crítica segue em São Miguel do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, que tem 271 de...