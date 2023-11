Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe), de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 3.075.635 raios no Tocantins. O aumento foi de 31,52% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 2.338.522 de descargas elétricas.

De acordo com a Energisa, concessionária de energia elétrica, os dados citados se referem apenas aos raios nuvem-solo, ou seja, são um tipo de raio que tem a capacidade de impactar a rede elétrica. Mas além dele, existem raios nuvem-nuvem, de menores impactos, onde o estado chegou ao total de 10.859.352 de descargas elétricas em 2023.

Devido aos altos índices de raios, a Energisa, reforça a necessidade de cuidados com a segurança e atenção com a rede elétrica. Durante tempestades, é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e desligar os equipamentos que não são essenciais.

“A principal orientação é desligar os eletrodomésticos das tomadas e não utilizar os equipamentos que precisarem permanecer ligados. Quando uma descarga atmosférica atinge a rede, pode entrar nas residências por meio da instalação elétrica e causar curto-circuito, incêndios e choques elétricos”, explica o gerente de operação da Energisa, Alberto Cunha, por meio da assessoria.

As fortes chuvas, ventanias e alta quantidade de raios também podem ocasionar a queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica, provocando rompimento de cabos.

Dicas

A Energisa reforça outros cuidados que a população deve ter para se evitar acidentes elétricos:

– Quando estiver em casa, evite manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque;

– Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos;

– Não faça manutenções quando estiver chovendo. Em telhados, existe o risco de ser atingido por raios e, em equipamentos elétricos ligados à tomada, há chance de choque elétrico. Em caso de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa, desligue imediatamente o disjuntor;

– Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol. Também mantenha distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados;

– Se observar fios caídos, objetos ou pessoas em contato com a rede elétrica, galhos ou árvores entre a fiação, não se aproxime e entre em contato imediatamente com a Energisa;

– Se, devido à ventania, observar algum objeto que foi arremessado na rede elétrica, como placas, árvores, entre outros, não se aproxime ou tente afastar a fiação. Entre em contato com a Energisa e aguarde em local seguro, longe dos fios.

– Em caso de emergência, a população deve entrar em contato também com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Energisa orienta aos clientes a informarem ocorrências de falta de energia por meio dos canais digitais.

Previsão para o fim de semana

De acordo com o Grupo Storm (que presta serviço para a Energisa), a previsão para esta sexta-feira, 3, no sábado, 4, e principalmente no domingo, 5, é que o tempo fique com muitas nuvens e condições para chuva moderada a localmente intensa, acompanhada de descargas atmosféricas no estado.

O destaque é para o domingo entre a tarde e sobretudo à noite no centro-norte da região: regionais Palmas e Araguaína. “As rajadas de vento são esperadas com valores de aproximadamente 40 a 60 km/h e as temperaturas estarão elevadas. Em Palmas as máximas são previstas em torno de 33°C em ambos os dias”.

Para o início da próxima semana a tendência indica que a instabilidade deve aumentar em relação aos dias anteriores e a chuva deve ser intensa.

Atenção maior deve ser para o centro-norte no domingo, 5, principalmente à noite. No horário do Enem há chances de chuva em grande parte da região, mas a princípio, chuva leve a moderada. À noite deve ser mais intenso no norte.