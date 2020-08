Vida Urbana Número de ocorrências com pipas na rede elétrica cresce em mais de 40% em 2020, segundo a Energisa Entre janeiro a agosto, 17 casos dessa natureza ocorreram sendo que em um uma criança chegou a sofrer descargas ao tentar tirar o brinquedo preso em um poste

O número de casos de ocorrências com pipas na rede elétrica do Tocantins cresceu em 41,6%, mesmo durante a pandemia da Covid-19, no Tocantins. Em 2020, de janeiro a agosto, foram 17 casos registrados, já no ano passado, no mesmo período, ocorreram 12 registros dessa natureza, conforme os dados da Energisa, responsável pela distribuição de energia elétrica no Tocantins. Entre os reg...