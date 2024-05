Vida Urbana Número de mortos das enchentes do RS chega a 154 e mais de 618 mil pessoas estão fora de casa Nove em cada dez municípios gaúchos foram afetados por enchentes

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul subiu para 154 em consequência dos temporais que atingiram o estado desde o fim de abril, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira (17). Neste momento, 98 pessoas continuam desaparecidas e há 806 feridos. As informações estão publicadas no site Agência Brasil. O número de pessoas fora das pr...