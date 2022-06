Vida Urbana Número de internados cresce no TO e estado tem poucos avanços na vacinação Dados do portal Integra Saúde apontam uma taxa de 18% de internados nos leitos UTI-Covid, nas semanas anteriores, o percentual era de 12% a 15%

Com poucos avanços na vacinação contra a Covid-19 nos últimos dias, o Estado tem apenas 65,15% da população imunizada, ou seja, que tomou pelo menos duas doses do imunizante. Em contramão, os casos voltaram a crescer, não somente no País e, consequentemente, a taxa de internação também. Dados do portal Integra Saúde apontam uma taxa de 18% de internados nos le...