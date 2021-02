Vida Urbana Número de homicídios em Araguaína reduziu 77,8% no período de um ano, aponta a PM A corporação também informa que houve uma redução de 57,6% nos crimes contra o patrimônio, 33,6% de furtos e roubo e também diminuição de 7,04% nas ocorrências de acidentes de trânsito.

De janeiro de 2020 a janeiro deste ano, a Polícia Militar (PM) de Araguaína, cidade localizada no norte do Estado, realizou 59 prisões, apreendeu cinco e recuperou 16 veículos furtados e roubados no município. De acordo com a corporação, o balanço das ações de 2021 aponta uma queda de 77,8% nos homicídios da cidade; 57,6% diminuição nos crimes contra o patrimônio e 33,6...