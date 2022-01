Vida Urbana Número de desabrigados cai pelo segundo dia seguido na Bahia, mas ultrapassa 32 mil Ao menos 25 pessoas morreram em decorrência das chuvas que atingiram o sul baiano, com outras 517 feridas

O número de pessoas desabrigadas em razão das chuvas no sul da Bahia caiu pelo segundo dia seguido, de acordo com informações da Defesa Civil estadual. Em 30 de dezembro, 37.035 desabrigados. Já no último dia de 2021, o número havia caído para 33.247 desabrigados. Na sexta (1º), primeiro dia do ano, nova queda, agora para 32.737. Desabrigados são pessoas que perder...