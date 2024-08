Vida Urbana Número de crianças de até cinco anos com certidão de nascimento sobe para 99% no Tocantins, diz IBGE Dados divulgados nesta quinta-feira (8) apontam que no Censo de 2010 esse percentual era de 97,2%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que o número de crianças de até cinco anos com certidão de nascimento subiu para 99% no Tocantins. No Censo de 2010, esse percentual era de 97,2%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (8). Entre as pessoas que se declararam da cor ou raça indígena, houve aumento de 7,5 pontos percen...