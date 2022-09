Vida Urbana Número de casos de monkeypox em Palmas sobe para 4 Dados da secretaria da saúde incluem confirmações entre 31 de agosto e 6 de setembro

Sobe para quatro os casos confirmados de monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, na capital do Tocantins. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) na terça-feira, 6, com as confirmações entre 31 de agosto a 6 de setembro. Na segunda-feira, 5, quando a Secr...