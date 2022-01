Vida Urbana Número de atingidos pelas enchentes deve reduzir nos próximos dias no Tocantins, afirma Defesa Civil Porém, o total de desalojados no Estado continua alto. De acordo com o informativo, nesta segunda-feira, são 2.717 pessoas que estão nessa condição; enchentes também deixaram 288 pessoas desabrigadas

Nos próximos dias os números de desabrigados e desalojados devem diminuir no Tocantins. Alguns moradores já iniciaram o processo de retorno para suas respectivas casas. A informação veio do boletim da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira, 24. Porém, o total de desalojados no Estado continua alto. De acordo com o informativo, nesta segunda-feira, são 2....