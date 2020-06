Nesta sexta-feira, 26, a Prefeitura de Palmas confirmou que a cidade registrou o 17º óbito decorrente de complicações causadas pela Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) da Capital, um homem de 73 anos de idade, que era diabético, sofria com problemas renais crônicos e estava internado na UTI de um hospital particular de Palmas não resistiu e faleceu na madrugada desta sexta.

Em seu boletim desta sexta, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) trouxe os mesmos dados do idoso que morreu na Capital e disse: “Homem de 73 anos, residente de Palmas, tinha doença renal crônica, faleceu no dia 25 de junho no Hospital Unimed Palmas”. Porém, o boletim diz que a Capital chegou aos 16 óbitos e não 17 como o aponta o boletim da própria prefeitura de Palmas.

A diferença nos números vem desde a última terça-feira, 23, quando a Capital confirmou a 16ª morte por complicações da doença. Na ocasião, o boletim epidemiológico de Palmas confirmou o 16º óbito em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Uma mulher de 40 anos, residente de Palmas, mas que estava em tratamento contra um câncer em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital de Goiânia (GO).

Até quinta-feira, 25, a SES não tinha contabilizado esse óbito e a Capital aparecia com 15 mortes. Nesta sexta, com o registro do homem de 73 anos a Semus confirmou que a Capital tem 17 mortes, enquanto a SES diz que são 16. As duas secretarias foram questionadas sobre a diferença dos números e até o momento não se posicionaram. Mudança nos números pode alterar o total de óbitos no Estado, que já soma 186 mortes por conta da Codid-19.

Palmas acumula 1.561 pessoas que já tiveram a doença, dos quais 947 pacientes se recuperaram da infecção.