Dados colhidos junto às Defesas Civis municipais nesta quarta-feira, 29, mostram queda no nível de rios que causaram enchentes na região norte do Estado nos últimos dias. Com a normalização da situação, famílias têm retornado para os seus lares.

No município de Araguanã, a Defesa Civil informou que o nível do rio Lontra diminuiu e das 92 famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas pelas enchentes, apenas cinco seguem com assistência do município.

Em São Miguel do Tocantins, município mais atingido pelas cheias de rios no ano passado, apenas quatro famílias, um total de dez pessoas seguem assistidas pelo município.

O nível do rio Tocantins baixou cerca de quatro metros, mas as autoridades seguem atentas para possíveis mudanças na situação, de acordo com o servidor da Defesa Civil de São Miguel do Tocantins, Gustavo Enes.

“A situação do desastre em si está estável. Nós estamos com o nível do rio bem mais baixo e o nível da água na região das residências já está muito pouca. Mas a gente não consegue se eximir do risco que ainda existe, porém ele não é mais eminente como antes, a gente continua fazendo um monitoramento”, disse Gustavo.

Situação na Ilha do Bananal

A cheia do rio Urubu na Ilha do Bananal causou prejuízos para a agricultura, ribeirinhos e aldeias próximas. Indígenas das comunidades Takayora e Catamje estão há dois meses recebendo assistência da prefeitura de Lagoa da Confusão. Eles são assistidos com aluguéis sociais, cestas básicas e combustível e outros.

O município segue em situação de emergência desde a última sexta-feira, 24. Indígenas da aldeia Wajukabu foram retirados de helicóptero e estão abrigados na aldeia Bela Vista.

A secretária de governo e assuntos indígenas de Lagoa da Confusão, Pedrina Neta, informou que as chuvas na região “estão intensas ainda” e que a gestão espera “melhora na situação”.