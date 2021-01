Vida Urbana Não tomar vacina pode levar à demissão por justa causa; veja o que diz advogada trabalhista Ingrid Platon explica o que empregado e empregador podem fazer diante à obrigatoriedade da vacinação e destaca também sobre o uso da máscara no local de trabalho; confira a entrevista na íntegra

Com o início da vacinação contra a Covid-19, muitos grupos levantam a bandeira da liberdade em não se vacinar. No entanto, essa escolha pode acarretar problemas no trabalho, levando até à demissão por justa causa. Ingrid Platon, advogada trabalhista, fala que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) coloca como constitucional a obrigatoriedade de imunização, m...