Vida Urbana Mutirão para reconhecimento de paternidade oferece exame de DNA gratuito Testes gratuitos são oferecidos pelas 2ª e 3ª Varas de Família e Sucessões, do Fórum da Comarca de Palmas. Próxima edição acontece em novembro

Quem precisa recorrer à Justiça para ter a paternidade reconhecida pode participar do mutirão de DNA gratuito, oferecido pelas 2ª e 3ª Varas de Família e Sucessões, do Fórum da Comarca de Palmas. Na quinta-feira (8), a segunda edição do mutirão atendeu 12 pessoas, entre elas Eudisnah Joaquim dos Santos, de 42 anos, que luta para ser reconhecida pelo pai biológ...