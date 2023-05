Nesta segunda-feira, 8, tem início, em Palmas, a Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se. O mutirão, coordenado no estado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins (CGJUS), tem como público alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica que precisam emitir uma nova via da certidão de nascimento ou casamento.

Em Palmas, há pelo menos 11 pontos que serão preparados para receber o público-alvo. Os atendimentos ocorrerão nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e nos três cartórios de registro de pessoas naturais.

A abertura oficial da Semana será feita pela corregedora-geral da Justiça, desembargadora Maysa Vendramini Rosal, na terça-feira, 9, às 14 horas, no Cras Krahô da 1.304 Sul.

Atendimentos

De segunda-feira,8, a sexta-feira, 12, o atendimento será realizado diariamente, das 9 às 17h nos três cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade - 404 sul, Taquaralto ou Aureny III e Taquaruçu.