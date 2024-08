Vida Urbana Mutirão de testes de DNA será realizado pela Defensoria em nove cidades Os atendimentos serão realizados em Araguatins, Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis

O mutirão de atendimentos jurídicos para investigação e reconhecimento de paternidade, com orientação jurídica e testes de DNA, será realizado entre os dias 12 e 16 de agosto pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO). Os atendimentos ocorrerão nas unidades de Araguatins, Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto ...