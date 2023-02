Vida Urbana Mutirão de limpeza pública em combate à dengue ocorre a partir desta segunda-feira, 13, em Guaraí Cronograma segue até sexta-feira, 17; ação será realizada na região central do município

O mutirão de limpeza pública para eliminação de criadouros do mosquito da dengue (Aedes aegypti) em Guaraí, noroeste do Estado, começa nesta segunda-feira, 13, e segue até sexta-feira, 17. De acordo com a prefeitura do município, todos os materiais que acumulam água devem ser colocados com antecedência nas calçadas até este domingo, 12. A ação será na região...