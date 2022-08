Vida Urbana Mutirão de Catarata prevê atender mais de 160 pacientes em Gurupi Cirurgias iniciam nesta quinta-feira, 4, e seguem até sábado, 6

A quarta etapa de cirurgias de catarata em Gurupi, região sul do Estado, inicia nesta quinta-feira, 4, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (Semus). A previsão é realizar mais de 160 procedimentos, para atender pacientes de diversos municípios da região de saúde da Ilha do Bananal e sudeste do Estado. As cirurgias seguem até sábado, 6, conforme a...