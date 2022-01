Vida Urbana Mutirão aplica doses de reforço contra a Covid-19 em presos e servidores da Unidade Penal de Palmas Além da imunização de 663 privados de liberdade também ocorreu a promoção de testagens

Um mutirão de vacinação contra a Covid-19 vacinou 663 custodiados com doses de reforço, além de policiais penais e servidores da Unidade Penal de Palmas. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 27, com atuação da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e da empresa terceirizada que presta serviços assistenciais n...