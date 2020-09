Vida Urbana Museu do Amanhã reabre no Rio após quase seis meses fechado Funcionamento será de quinta a domingo, das 10h às 17h

O Museu do Amanhã, na Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro, reabriu neste sábado (5) ao público, após ficar quase seis meses fechado. As atividades foram suspensas no dia 16 de março, por causa das medidas de isolamento social para evitar a propagação da covid-19. Como medidas sanitárias de prevenção, recomendadas pelo Conselho Internacional de Museus...