Vida Urbana Municípios podem contestar índices de participação no imposto ecológico Prazo de manifestação contrária ao ICMS-Ecológico e impugnação do IPM-Provisório termina na próxima sexta-feira, 29

O prazo de contestação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico e da impugnação dos valores do Índice de Participação dos Municípios (IPM) Provisório termina na próxima sexta-feira, 29, às 18 horas, e os documentos devem ser entregues de forma presencial, na sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Palmas. A publicação do Edital ...